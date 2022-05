Paroles de Français : la galère des transports au quotidien

Le premier bus pour aller travailler, Nathalie Hamon l'attend tous les jours à la même heure. Le problème, c'est qu'il ne passe qu'à 13h49. Cette commerçante ouvre son magasin vers 15h. Et à 18h, elle doit déjà rentrer avec le dernier bus. Malgré son aversion pour la conduite, elle est en train de passer son permis à 54 ans. Elle n'a plus le choix. Mais pour elle, entre l'achat d'une voiture et le prix de l'essence, ce n'est pas une solution à terme. Dans cette région reculée du cœur de l'Auvergne, il y a peu de bus. Et à certains endroits, il n'y a plus aucun train, comme sur le tronçon de 48 km entre Thiers et Boën-sur-Lignon, où la ligne est suspendue depuis six ans. Pas assez rentable selon la région. Suzanne Chazelle est retraitée. Ses petits-enfants habitent à Saint-Étienne. Avant, ils prenaient le train pour venir la voir, ce qui leur est impossible aujourd'hui. Suzanne est convaincue que cette ligne peut revivre, et même redevenir rentable. Mais pour cela, il faut des horaires réguliers et des trains aux heures de pointe. Et même si vous arrivez à prendre un train dans la région, la galère continue à vélo ou à pied. D'ailleurs, Karine Legrand, de l'association Le Train Auvergne, milite pour un meilleur aménagement des voiries entre la gare et le domicile. Plus que jamais en Auvergne, les transports publics semblent être la solution économique et écologique. Un chantier immense, mais vital pour cette région rurale. T F1 | Reportage N. Gandillot, V. Pierron.