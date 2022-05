Paroles de Français : les salaires au cœur des préoccupations

Quel que soit le secteur, : l'augmentation de leur salaire est la préoccupation de la plupart des salariés rencontrés ce lundi dans la brasserie "Le Sud" à Montpellier. La serveuse touche le Smic, passé de 1 269 à 1 302 euros net depuis hier. Certaines entreprises ont pris les devant. Des chefs d'équipe à la pépinière Sarivière à Lattes dans l'Hérault viennent d'être augmentés de 12% le mois dernier. Mais ce n'est pas le cas d'un employé de la même pépinière. Il touche 1 700 euros net par mois et ne bénéficie pas non plus de la hausse du Smic. Son patron envisage justement d'augmenter de 6% les salariés dans son cas de figure. En plus des primes Macron exonérées de charges qu'il a déjà versées, 1 000 puis 2 000 euros l'an dernier et peut-être plus cette année. À 20 km de Montpellier Vailhauquès, une entreprise met en place des chèques essence pour ses salariés, des bons de 50 euros par mois. Une manière pour le chef d'entreprise de fidéliser ses employés. Les attentes de ces chefs d'entreprise, prêts à donner un coup de pouce à leurs salariés, une baisse de la charge patronale de la part du gouvernement. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Guiraud