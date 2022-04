Paroles de Français : l’environnement, une préoccupation quotidienne ?

Et si le débat de la semaine portait sur elles ? Pour ou contre les éoliennes ? Faut-il en construire ou faut-il les démonter ? À Serviès (Tarn) par exemple, six éoliennes surplombent la colline depuis 2009. Et on a beau cherché, mais ça ne semble déranger personne. Aller plus loin, avoir une politique plus écologique, les Français y sont-ils prêts ? Ce lundi de Pâques à Saint-Nauphary, c'est le jour du vide-grenier. Circuit court, seconde main, lutte contre le gaspillage, là-bas, on est en plein dans le thème. Une habitante est venue en famille. Elle et ses parents n'ont pas forcément le même rapport à l'environnement. Ils aimeraient bien faire encore plus. Mais comme souvent, le budget est le principal frein. Ainsi, les enjeux environnementaux peuvent parfois paraître bien lointains. Mais ce n'est pas le cas pour Thierry Garrigue, arboriculteur à Senouillac. Il y a trois semaines, chez lui, les températures sont descendues jusqu'à -4°C. Combien de perte pour sa récolte ? Il ne le sait pas encore. Une seule certitude, les floraisons précoces, le gel tardif, les tempêtes, les canicules, sont bien la conséquence du réchauffement climatique. Ce qu'il attend désormais, c'est un accompagnement dans la transition écologique, car changer de vieilles habitudes n'est pas facile. T F1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda, A. Silberman.