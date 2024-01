Paroles de Français : qui sont les classes moyennes ?

La classe moyenne est un concept particulièrement flou. S'il n'existe pas de définition précise pour le terme, l'Observatoire des inégalités estime qu'il correspondrait à un couple avec un enfant touchant 3 769 euros net par mois ou 2 094 euros pour une personne seule. C'est le cas de Laetitia, 28 ans, commerciale dans un cabinet d'assurance en Normandie. Elle gagne, hors primes, 2 098 euros net par mois. En CDI depuis sept ans, la jeune femme a pu investir dans l'immobilier, mais elle doit composer avec l'inflation. Elle attend un coup de pouce en faveur du logement. Jusqu'à présent, elle n'a bénéficié d'aucune aide. Le constat est partagé, à Montpellier, par Perrine, 38 ans, psychomotricienne. Mariée, avec deux enfants aux bas âges, le budget familial de 4 000 euros par mois est de plus en plus serré. Elle attend des aides plus conséquentes. Nicolas, 57 ans, est garagiste en région parisienne. L'augmentation du prix de l'électricité, qui pourrait aller jusqu'à plus 10%, le mois de février, l'inquiète. Mais sur certaines taxes, il reconnaît de bonnes nouvelles. Emmanuel Macron s'y est engagé, les impôts des classes moyennes devraient baisser de deux milliards d'euros d'ici la fin de son mandat. TF1 | Reportage J. Roux, A. Erhel, F. Couturon