Paroles d'électeurs : avez-vous déjà fait votre choix ?

Ils sont plus de 7.700.000, qui sont ces électeurs ? Beaucoup ont voté Rassemblement national, pour la première fois, pourquoi ? Et peu importe, si c'est un saut vers l'inconnu. Pour beaucoup de Français que l'équipe de TF1 ont croisés, il faut renverser la table. Changer, c'est l'espoir pour beaucoup de casser la spirale de l'inflation, le terme est sur toutes les lèvres. David travaille dans le BTP, en terminant son plein dans une station, il apprend le ralliement d'Éric Ciotti. Grâce au RN selon lui, le prix de l'énergie baisserait, la TVA passerait à 5 % sur certains produits. Julian, 20 ans, électricien, a lui aussi voté Bardella, mais il se méfie des belles promesses. Son vote à lui, c'est un vote pour plus de sécurité. La sécurité, l'immigration, ces thèmes chers à l'extrême droite sont devenus des priorités pour beaucoup de Français. "Quel est le programme de Marine Le Pen ? Son vrai programme ? Vous voyez, c'est difficile ?", a confessé une Française. Tous nous disent la même chose, les autres partis auront beaucoup de mal à les convaincre, d'ici au 30 juin. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F. Mignard