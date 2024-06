Paroles d'électeurs : les déçus du macronisme

Dominique Charbonnier loue des villas de luxe sur le bassin d'Arcachon. À 57 ans, il a monté une entreprise de conciergerie avec sa femme. Elle a fait carrière dans l'immobilier et lui, avant la conciergerie, a dirigé plusieurs entreprises. Ils gagnent confortablement leur vie et ont voté Macron en 2017 et 2022. Mais cette fois, pour Dominique, ce sera non. À la terrasse d'un café d'Arcachon, avec leurs amis, les Guérin, c'est le sujet de discussion. Pour Dominique, ce sera donc le RN, même s'il doit payer plus de taxes pour financer la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, comme le propose le RN. Stéphane, ancien cadre supérieur à la retraite, est à deux doigts de basculer, lui aussi. Mais pour Florence Charbonnier, voter à l'extrême droite, c'est hors de question. De l'autre côté du bassin d'Arcachon, nous avons rendez-vous avec un ostréiculteur qui, lui aussi, s'interroge. Loïc Pasquet, 34 ans, a repris l'exploitation et un restaurant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Chadeau, Q. Trigodet