Paroles d’enfants : que vont-ils faire en ce pont de l'Ascension ?

On sent une envie d'évasion palpable même quand elle se limite au jardin public à côté de chez soi. "C'est un peu embêtant d'être toujours à la maison maintenant. Je voudrais partir", se confie une petite fille. "Avec ce qui se passe, on n'a pas trop de visibilité en fait. Et puis au dernier moment, il y a des cas contact dans les écoles. Ça annule un peu les départs", déplore sa mère. Ce mercredi après-midi, au parc de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), certains semblaient s'entraîner à faire du sur place tout au long du week-end. "Sur dix amis, j'en ai au moins six qui partent. Donc, je m'ennuie parce qu'en général, je sors avec eux", regrette une adolescente. Pour d'autres, ce sera la révision buissonnière. Ils profitent de l'espace vert du parc. À Dijon, sur les bords du lac Kir, flottait un air de vacances studieuses. "On est étudiante, on bosse un peu tout le temps. Donc, il n'y a pas vraiment de week-end ou de vacances. On révise souvent", dit une jeune fille. Mais rester est aussi synonyme de glandouiller. À chacun d'inventer un moyen d'étancher sa soif de liberté.