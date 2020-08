Partez à la découverte de La Panne en Belgique

Située à trois kilomètres seulement de la frontière française, La Panne attire autant de Français que de Belges. Cette station balnéaire est connue pour sa grande plage et ses réserves naturelles comme celle de Westhoek. Elle possède également un patrimoine architectural très riche.