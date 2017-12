Le Parti socialiste vend son siège historique pour 45,5 millions d'euros

Situé en plein cœur du très chic septième arrondissement parisien, le siège du Parti socialiste vient de trouver preneur pour 45,5 millions d'euros. Une vente symbolique et historique. Après sa débâcle électorale, le parti devait d'urgence réduire son train de vie. Cinquante-cinq postes vont être supprimés. Le budget du parti est passé de vingt-huit millions d'euros par an à huit millions d'euros en 2017. Le PS devra également déménager dans un immeuble plus modeste de la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.