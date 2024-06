Participation annoncée en hausse : qui va en profiter ?

Ils seront en vacances ou pris par d'autres impératifs, mais pour ces électeurs, que l'on a croisés, s'abstenir serait inconcevable. Comme eux, un million de Français ont déjà établi une procuration, c'est plus qu'en 2022. Les sondages annoncent plus d'électeurs qu'aux européennes et qu'aux législatives de 2022. En particulier chez les femmes, et du côté des classes moyennes et populaires. Dans une commune de 9 000 habitants, à Hérouville-Saint-Clair, plus de 40% ont voté pour Jordan Bardella aux européennes. Difficile de savoir à qui profitera la participation, car cette élection mobilise aussi ceux qui veulent faire barrage à l'extrême droite. La mobilisation pourrait aussi avoir des conséquences indirectes, notamment plus de triangulaires. Pour le comprendre, rappelons la règle. Les deux candidats en tête sont qualifiés automatiquement au second tour, alors que le troisième ne peut se maintenir que s'il recueille plus de 12,5% des voix des inscrits. Donc, plus les Français votent, plus la barre a des chances d'être atteinte. Visiblement, les dissolutions mobilisent. En 1997, 68% des électeurs s'étaient déplacés au premier tour. TF1 | Reportage B. Augey