Participation citoyenne : qui sont ces citoyens au service des forces de l’ordre ?

À Cassis, quatorze citoyens vigilants, volontaires, bénévoles et avec un casier judiciaire vierge, sont déployés dans la ville. Chaque quartier en compte un. Alain Piercy fait partie de ce dispositif d’État appelé "Participation citoyenne". Un système créé sur le modèle des voisins vigilants, dans lequel les gendarmes sélectionnent le référent. Le gain de temps est l'avantage de ce dispositif. L'information du citoyen vigilant remonte directement au poste de surveillance pour être vérifiée et ne pas perdre de vue les suspects. Le major Raffin, commandant de la gendarmerie de Cassis, rappelle toutefois que ces citoyens sont des informateurs, mais pas des intervenants. À Cassis, les résultats sont encourageants. Entre 2019 et 2020, les cambriolages ont par exemple diminué de 30%. Ce dispositif n'est pas appliqué partout. À Saint-Malo, on a choisi de suspendre le projet. Pour les Malouins, l'idée même d'un citoyen référent, capable de les dénoncer, inquiète plus qu'elle ne rassure. Pour les opposants au projet, il faudrait surtout réglementer le rôle de ces citoyens. La mairie assure que les citoyens vigilants seront strictement encadrés pour qu'ils n'outrepassent pas leur fonction.