Particuliers employeurs : comment va fonctionner le crédit d’impôt instantané ?

Une mère de famille emploie une femme de ménage pour nettoyer son appartement. D'habitude, elle lui verse 800 euros par mois et récupère la moitié de cette somme sous la forme d'un crédit d'impôt au bout d'un an. Dès le mois prochain, le système change. Elle ne paiera que la moitié, 400 euros et l'État prendra en charge immédiatement le reste. Un budget moins serré qui pourrait l'inciter à rappeler sa femme de ménage un peu souvent. Ce nouveau dispositif, c'est le crédit d’impôt instantané. Il ne concerne pour l'instant que les habitants de deux départements, Paris et le Nord. En janvier 2022, il sera étendu à toute la France. Pour l'instant, il ne concerne que le personnel de ménage, les professeurs à domicile, les jardiniers. Mais pas les gardes d'enfant, ni les soins aux personnes handicapées ou dépendantes. Il faudra également attendre avril 2022 pour les particuliers employeurs qui rémunèrent leurs salariés via une entreprise de service à la personne. Ce nouveau dispositif présente deux grands avantages. En effet, pour les familles les plus modestes, il facilite l'accès à l'emploi à domicile. C'est également un très bon outil pour lutter contre le travail non déclaré.