Partie de campagne : François-Xavier Bellamy invité du 20H de TF1

Eurosceptique ou europhile ? L’Europe, c’est un frein ou un atout ? À condition que l’on arrive à faire en sorte qu’elle serve vraiment à ceux à quoi elle est supposée servir, selon lui, c’est un atout. François-Xavier Bellamy ne croit pas qu’on soit moins Européen parce qu’on défend les intérêts des Français. C’est ce qu’il a fait au Parlement européen pendant cinq ans avec toute leur délégation. Selon lui, c’est ce que font les députés des autres pays. Ils viennent pour représenter leurs électeurs. Il ne croit pas qu’il faille avoir de scrupule à l’idée que quand on va au Parlement européen, c’est pour faire entendre la voix des Français et pour défendre leurs intérêts. Aujourd’hui, les Français, ceux qui travaillent, ceux qui s’engagent pour faire vivre notre pays, ceux qui créent les entreprises, ils savent que la vie de chaque jour, c'est un combat, et moindre des choses que l’on puisse faire, toujours selon lui, c’est de se battre pour les défendre.