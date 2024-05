Partie de campagne : Jordan Bardella invité du 20H de TF1

Jordan Bardella a rempli le rôle que lui avaient confié les Français il y a cinq ans, celui de porter leur voix dans leur Hémicycle du Parlement européen. Malheureusement, l’Union européenne prend très souvent des décisions qui sont contraires aux intérêts de la France. Donc, il pense qu’il faut changer les règles de fonctionnement de l’Union européenne et il faut surtout que la France défende ses intérêts en Europe. Il y a la vision de l’Europe fédérale qui est défendue par Emmanuel Macron, qui considère que la Commission européenne de Bruxelles doit aspirer tous les leviers de souveraineté, ce qui serait une folie pour nos agriculteurs, nos comptes publics et évidemment une catastrophe géopolitique. Bardella veut l’Europe qui a fonctionné, l’Europe des coopérations, une Europe qui s’appuie sur l’identité, la souveraineté, qui nous protège de l’immigration massive. Chaque fois qu’un responsable politique souhaite contrôler l’immigration, le gouvernement répond que c’est impossible. Badella, lui, refuse de subir. La double frontière, c’est d’abord le refoulement systématique des bateaux de migrants qui arrivent sur les côtes européennes. Puis, il faut renforcer les contrôles aux frontières, sur les points de passage de l’immigration clandestine. Il faut, évidemment, faire confiance à la police aux frontières et à l'État français pour identifier les points de contrôle et agir pour protéger nos frontières.