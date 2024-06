Partie de campagne : réponse de l'opposition à l'interview d'Emmanuel Macron

L'interview du chef de l'État français, le jeudi 6 juin, a suscité de nombreuses réactions chez l'opposition. "Je pense que l'intervention du président de la République est une clarification, puisqu'il dit que si les Français envoient la plus grosse délégation du Rassemblement National au Parlement européen, alors les députés du RN pourront bloquer un certain nombre de politique...", a répondu Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux élections européennes. "Le président de la République ment aux Français quand il veut leur faire croire que le vrai débat en Europe se joue entre lui et le Rassemblement National. En Europe, le vrai sujet, le vrai clivage, le vrai combat politique, se fait entre la gauche européenne... Et la droite européenne", telle est la réponse de François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Ce qui a aussi été critiqué est l'intervention du chef de l’État trois jours avant les scrutins, mais également le jour des commémorations du débarquement. Manon Aubry de la France insoumise et Marion Maréchal de Reconquête ont réagi à ce propos. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Adrien Gindre