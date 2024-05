Partie de campagne : Valérie Hayer invitée du 20H de TF1

L'Union européenne est-elle si parfaite ? “Non, elle n’est pas parfaite. Depuis 2019, je suis à la tâche tous les jours pour la transformer, pour la réformer. Après, demandez aux Britanniques si c'est mieux sans l’Europe, non ça ne l’est pas”, répond la tête de liste de Renaissance. “On a besoin d’Europe et c’est grâce à l’Europe qu’on sera plus fort en France. D’ici à cinq ans, une exploitation agricole sur quatre va mettre la clé sous la porte parce qu’il n’y a plus d’aide européenne. Donc l’Europe, elle est là en soutien du monde agricole. Elle est là aussi pour nous donner les moyens de notre indépendance”, appuie-t-elle. "Moi, je ne veux pas de voitures chinoises qui viennent inonder nos marchés, je veux qu’on puisse produire en France des voitures électriques. On peut avancer tout seul, mais on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus fort à 27", Valérie Hayer. Dans un domaine lié à la souveraineté des États, la tête de liste Renaissance propose un plan de 100 milliards d’euros. À quoi servirait l’argent ? “À créer une défense européenne. Je souhaite qu’on triple le budget de défense pour l’Europe de manière à être au niveau des États-Unis, c’est prioritaire”, répond-elle. TF1