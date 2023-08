Partir fin août : le bon plan des vacances ?

Dans le calme plat d’un pont du mois d’août, lorsque tout le monde est en vacances, ils attendent patiemment leur tour. Un vacancier nous confirme que les prix sont beaucoup plus intéressants, allons vérifier ! Nous voici à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays basque, aux abords de la plage, aucune baisse de prix en vue dans les hôtels. Mais plus on s'éloigne du bord de mer, plus les professionnels doivent s'adapter, pour une raison simple “des petits trous à remplir“. Pas le choix, il faut donc brader les chambres. Hélène Canonne, responsable à l'hôtel & spa quatre étoiles “Madison”, nous explique leur stratégie pour attirer la clientèle. Et voici en moyenne l’ampleur de la baisse : jusqu'à 25% moins cher, pour un hébergement sur la côte Atlantique, à moins 23% en Corse et moins 18% en Côte d'Azur. Quant à l'autre grande dépense “les transports” Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo, nous fait savoir la différence de prix des vols entre le 31 juillet 2023 et le 21 août. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Brousse, I. Zabala