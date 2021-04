Pas d'agitation particulière dans les gares parisiennes suite aux annonces d'Emmanuel Macron

Selon notre reporter à la gare Montparnasse, il n'y a pas d'agitation particulière sur place. Il est encore un peu tôt, mais tout va se jouer dans les prochaines minutes ou dans les heures qui suivent. En effet, à chaque allocution ou annonce du gouvernement, les Français se ruent sur les sites internet de réservation de la SNCF. Par exemple, le 18 mars dernier, le gouvernement français annonçait déjà une première série de mesures et de restrictions. Le site internet de la SNCF avait été pris d'assaut. Les réservations avaient été multipliées par deux. Beaucoup de trafic et de mouvement ont été constatés sur le site. Ce site est encore sous surveillance ce soir et demain matin. De plus, le week-end de Pâques arrive à grands pas et le gouvernement accorde une tolérance à l'égard des déplacements envisagés par nos compatriotes.