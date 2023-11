Pas-de-Calais : de nombreuses communes sous les eaux

Après des heures de nettoyage, les trottoirs de Saint-Léonard (Pas-de-Calais) restent inondés. Tout doit pourtant être évacué avant la nuit. Johan, habitant sinistré, est dégoûté. Chez lui, l'eau est montée à plus d'un mètre. De violentes bourrasques ont balayé son jardin. L'eau a envahi son rez-de-chaussée. La nuit du jeudi 2 novembre, le cours d'eau voisin, la Liane, a débordé, s'engouffrant dans les maisons. Les pompiers sont intervenus plus de deux cents fois, pour secourir les habitants qui sont démunis. Les évacuations ont eu lieu jusqu'au petit matin, et au lever du jour, place au constat. On voit des rues entières sous les eaux. Pourtant, ici, les habitants sont habitués aux débordements. Philippe, habitant sinistré, avait su relever ses meubles, mais sans succès. " C'est stressant, on ne dort pas de la nuit, on attend l'eau et on la voit qui monte dehors et puis tout d'un coup, elle monte dedans", explique-t-il. Des heures plus tard, il reste coupé du monde, encerclé par les eaux qui baissent progressivement. Le département reste en vigilance orange. Des nouvelles pluies sont attendues dans la soirée de ce vendredi. TF1 | Reportage M. Debut, M.Fiat, T. Chartier