Pas-de-Calais : de nouvelles évacuations d'urgence

Dans la soirée de ce vendredi 10 novembre, le niveau des rivières en crue ne baisse pas. Pour cause, il a plu toute la nuit dernière en continu. Les pluies ont continué de tomber du matin au soir ce vendredi. "Ici, à Blendecques, cette rue est complètement inondée, alors qu'elle ne l'était pas ce matin, lorsque nous sommes arrivés", rapporte notre journaliste. L'eau est montée très rapidement. Les habitants de la rue ont été évacués. Dans d'autres communes, où la situation est encore plus critique, où les habitations ne sont plus accessibles par la route, quatorze personnes ont été hélitroyées, dont deux personnes à mobilité réduite, pour être secourues. L'hélicoptère tourne encore ce soir. Tout le monde compte sur l'accalmie de samedi. Il n'y a pas de précipitation prévue, mais la décrue sera très lente. D'autant plus que de nouvelles pluies sont attendues dès dimanche soir, lundi également. La situation pourrait encore se répéter.