Pas-de-Calais inondé : des dizaines d'entreprises à l'arrêt

Deux jours qu'il n'était pas revenu, Ulysse Toulet découvre l'ampleur des dégâts dans sa boulangerie " Au gré des blés". Sept ans de travail, le projet d'une vie. "On en perd tout, à la fois la boulangerie, à la fois notre domicile. Tout est au même niveau, donc, c'est un peu la double peine. On n'est pas bien, on ne dort pas", déplore-t-il. Son nouveau four acheté il y a quelques mois est déjà hors d'usage. Un montant de 150 000 euros a été perdu et un crédit de 7 ans. À Montreuil-sur-Mer et ses alentours, au moins une vingtaine d'entreprises comme celle-ci sont touchées, parfois sous plusieurs mètres d'eau. Cédric et Marie Delaleau, gérants de "L'atelier de Marie", viennent chaque jour pour vérifier l'état de leur atelier encore inaccessible. Ils savent qu'il faut repartir de zéro et au plus tôt. Cent dix personnes âgées dépendent de leur service de restauration. Leur seul espoir : être entièrement indemnisé par les assurances et le plus vite possible. Car la fermeture de certains commerces paralyse toute l'économie locale. L'urgence, ce dimanche soir, est d'empêcher de nouveaux dégâts. Quand certains se barricadent, d'autres envisagent déjà de reprendre une énième fois le nettoyage après des inondations à répétition. Chez Sib imprimerie, il y a environ 20 000 mètres carrés à remettre en état, et déjà un sentiment de lassitude chez les employés. Une réunion est prévue lundi. La direction devra décider combien des 150 employés seront au chômage technique. Tous espèrent reprendre le travail avant les fêtes de fin d'année, période d'activité la plus importante pour de nombreuses entreprises. TF1 | Reportage L. Cloix, J. Clouzeau