Inondations dans le Pas-de-Calais : les dégâts impressionnants vus du ciel

C'est un paysage en bord de mer méconnaissable. La route de campagne de Beuvrequen (Pas-de-Calais) est à peine visible. Situé au nord du Pas-de-Calais, le fleuve côtier, la Slack, est dix fois plus large que d'habitude. Vingt kilomètres plus au sud, la Liane, elle, connaît une crue historique qui atteint plus de cinq mètres. Habitations, commerces et entreprises sont sous les eaux à Saint-Léonard (Pas-de-Calais). Tout un quartier avait été évacué par les pompiers. Dans le village voisin, la station-service est inaccessible et toute la zone industrielle est à l'arrêt. Les 400 employés d'une usine d'électronique sont au chômage technique. Parmi les soixante communes inondées, Hesdigneul-lès-Boulogne (Pas-de-Calais) est coupée du monde. Elle est cernée par les eaux qui inondent toutes les routes d'accès. Certains doivent faire demi-tour. Trente kilomètres plus à l'est, sur les rives de l'Aa, Bourthes (Pas-de-Calais) est vidée de ses habitants. Jusqu'à un mètre et demi d'eau à certains endroits, c'est du jamais-vu ici. Tout avait pourtant été remis en état le jeudi 2 novembre, après le passage de la tempête Ciarán. TF1 | Reportage B. Christal, F. Amzel, X. Pruvost