Pas-de-Calais : les secours en alerte maximale

Ils arrivent quelques minutes après la tempête. Les pompiers se pressent et constatent les dégâts. Toute la toiture a été soufflée. Il faut sécuriser les alentours et s'assurer que les occupants restent bien à l'abri. Le danger n'est pas encore passé. [...] Il faut toujours donner le message de prudence de ne pas sortir, rester chez soi, éviter de monter sur le toit pour retirer des tuiles ou antennes qui menacent de tomber", affirme le commandant Arnaud Du Soulier, du CDIS de Boulogne-sur-Mer et du SDIS du Pas-de-Calais. Et toute l'après-midi, les interventions se succèdent pour les pompiers de Boulogne-sur-Mer : quelques tuiles envolées ou un morceau de zinc qui menace de partir, avec des rafales de vent allant jusqu'à 153 kilomètres par heure. On compte plus de 200 interventions dans une caserne. C'est quatre fois plus qu'un jour normal. Et il faut s'adapter à toutes les situations, comme là, où l'eau s'est infiltrée du toit et a inondé toute la cuisine. Et la journée n'est pas terminée. Au soir de ce jeudi 2 novembre 2023, les pompiers de Boulogne-sur-Mer sont encore d'alerte, mais cette fois, pour des inondations. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman