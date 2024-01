Pas-de-Calais : l’inquiétude des sinistrés

Le long des routes du Pas-de-Calais, le lit des rivières de l’Aa et de la Canche menace à nouveau de déborder. Dans le village d’Erny, Francis scrute avec attention le niveau de l’eau, de la pluie est annoncée dans les prochaines heures. Début novembre, son pavillon a été ravagé par les inondations. À l’intérieur de son domicile, l’eau est montée à plus d’un mètre. Tout est à refaire. C’est une course contre-la-montre face à l’humidité. Il faut assécher les murs pour éviter la prolifération de la moisissure. À quelques kilomètres de là, Stéphane est fataliste. Sa maison est insalubre, rongée par les champignons, il souhaite la raser. Même constat dans les champs. L’eau ne s’écoule pas, entraînant des retards pour les récoltes à venir. Avec le passage de la tempête Guerrit, des perturbations sont attendues dans tout le département. Cette nuit, les niveaux des cours d’eau seront étroitement surveillés. TF1 | Reportage J. Ajili, B. Agirbas, T. Descamps