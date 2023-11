Pas-de-Calais : pourquoi l'eau ne s'écoule-t-elle pas ?

Rien n'a changé. Les routes pour accéder au village de La Calotterie sont inondées depuis maintenant une semaine. Près de 80% des habitants ont déjà été évacués, et ceux qui tenaient bon jusqu'ici se sont décidés à partir. L'eau ne s'évacue pas, car La Calotterie est située plus bas que les communes qui l'entourent. L'eau ruissèle et remplit une cuvette. Une habitante évacuée la semaine dernière retourne chez elle pour récupérer des affaires. Elle a fait construire sa maison l'année 2022 et savait que la zone était inondable. "Quand on a déposé notre permis de construire, c'était obligatoire d'avoir une maison surélevée. Nous, on a cette rampe parpaing pour justement éviter les catastrophes quand il y a des inondations", dit-elle. Mais jamais le village n'avait connu un tel niveau d'eau. Seuls les camions de pompiers et les tracteurs peuvent circuler. Alors les employés municipaux se mobilisent. Combien de temps cette situation va-t-elle encore durer ? La dernière fois que le village a été ainsi inondé, en 1993, l'eau avait mis trois mois à s'évacuer. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Clouzeau, A. Ponsar