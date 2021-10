Pas-de-Calais : un fauve en liberté ?

Toujours l'énigme cinq jours après la première observation. Quel est ce félin en liberté dans les environs d'Auxi-le-Château dans le Pas-de-Calais ? D'où vient-il ? Mercredi dernier, depuis sa maison, un couple a donné l'alerte après l'avoir longuement scruté. "En voyant son corps et surtout sa démarche – plutôt pataude – je me suis dit que c’était un félin", témoigne au micro de TF1 la femme. Depuis, la traque mobilise les pompiers, les techniciens de l'Office français de la biodiversité, l'hélicoptère des gendarmes aussi. Gendarmes selon lesquels le fauve ne craindrait pas l'homme, mais la réciproque n'est pas vraie. La préfecture redoute une confrontation avec la population et a autorisé les tirs pour l'abattre. Un scandale pour plus de 20 000 signataires d'une pétition en ligne opposés à la mort de l'animal. Parfois, il n'y a pas le choix. En 2017, à Paris, un tigre échappé d'un cirque avait été tué par son dresseur pour éviter une éventuelle morsure en pleine rue. Pour les spécialistes, la capture à l'aide d'un lanceur hypodermique est très délicate. "Même s'il a été dressé, même s'il a été au contact de l'homme depuis sa naissance, le danger est présent. On n'est pas des dresseurs de fauves, on n'est pas des gens de cirques. Donc, bien évidemment, c'est très dangereux", explique le Lieutenant Louis Fragale, adjoint au chef du groupe sauvetage animalier - département de secours et d'incendie des Alpes-Maritimes. Autre précédent en 2019, la panthère noire égarée à Armentières dans le Nord. Images surréalistes et fin heureuse, elle avait été endormie puis placée au zoo de Maubeuge, même si des inconnus l'avaient mystérieusement enlevé de son enclos quelques nuits après.