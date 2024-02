Pas de hausse d'impôts ... : mais d'autres augmentations à venir !

Ancienne comptable, Danièle, est du genre à tout conserver et à avoir un dossier pour chaque document. Parmi tous ses classeurs, elle tient à nous montrer celui en jaune, que nous apercevons à l’image. À l'intérieur, ce sont les impôts, pour nous prouver que contrairement annoncé, certains impôts ont bel et bien augmenté, sa taxe foncière entre 2022 et 2023 par exemple. Certes, il s’agit d’un impôt local, sur lequel le gouvernement n’a pas la main, mais pour cette retraitée, ce n'est qu’un exemple parmi tant d'autres. Pas de hausse d'impôts, mais des taxes qui augmentent, celle concernant certains frais médicaux, par exemple. Depuis dimanche 18 février, lors d’une consultation chez le médecin, la franchise à payer passe de un à deux euros, soit 100%, pour réduire le déficit de la Sécurité sociale. Autres augmentations que nous payons déjà, cette année 2024, celle sur le tarif de l'électricité, via la TCFE, une taxe, le montant de la facture est en hausse de 9,8% en moyenne. D’autres augmentations sont en revanche plus discrètes, celle liée à la hausse du prix de l’essence notamment. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, X. Boucher, P. Ninine