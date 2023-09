Pas de prof manquant : promesse tenue ?

C'est une rentrée en pointillé pour le fils de Madame Samson qui vient d'entrer en sixième. Ses professeurs de français et de physique sont absentes. Pour les parents, ils ressentent un sentiment de trahison. En effet, des professeurs manquent à l'appel dans 48 % des collèges et lycées. Les académies de Créteil, d'Orléans, de Tours sont les plus touchées, vient ensuite la région Dordogne. Le pire, et c'est bien souvent, le problème traîne depuis longtemps. C'est notamment le cas à Cachan près de Paris où, déjà avant les vacances d'été, des heures de cours ont dû être supprimées par dizaines. Depuis, personne n'a été remplacée, ni la professeure de français ni celui de musique ni même l'enseignante responsable des enfants en situation de handicap. Les parents sont dans l'inquiétude. Face à cette indignation, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal préfère souligner les améliorations. Le défi de ces prochaines semaines sera de trouver comment remplacer les absences imprévisibles de courte durée. En attendant, une centaine de parents ont décidé d'attaquer l'Etat en justice. L'instruction est toujours en cours. TF1 | Reportage D. De Arujo, J.M. Bagayoko, A. Basar