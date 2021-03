Pas plus de six en extérieur : quelles sont les exceptions à la règle ?

Aujourd'hui, la règle c'est chacun chez soi ou alors dehors. Dehors, oui, mais pas plus de six. Une mesure jugée nécessaire, mais qui deviendrait de plus en plus compliqué, notamment pour les jeunes qui en auraient marre. Le message n'est pas encore bien passé. Au parc du Luxembourg cet après-midi, dix étudiants se sont donné rendez-vous pour un pique-nique. "On est en plein air, on a quelques distances. On ne pense pas qu'on risque grand-chose", tente d'expliquer l'une d'eux. Désormais, si vous vous regroupez à plus de six dans un jardin ou sur une place publique, vous risquez une amende de 135 euros. La règle existait déjà pour un décret d'octobre 2020 pour un deuxième confinement. Le gouvernement prévient qu'elle sera maintenant appliquée. Il y a toutefois des exceptions à la règle des six : les sorties des familles nombreuses, le sport en extérieur quand il est encadré, les manifestations autorisées, et les enterrements. Mais il reste un point d'incertitude : que se passe-t-il si vous êtes six d'une même famille dehors, avec deux grands-parents ?