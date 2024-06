Pass Rail : comment fonctionne le forfait SNCF illimité pour les jeunes ?

Depuis ce mercredi matin, vous pouvez l'acheter en ligne, 49 euros pour un mois. Le Pass Rail s’adresse aux jeunes de 16 à 27 ans inclus. Et il permettra de voyager ensuite gratuitement cet été. Il s’agit d’une nouveauté promise, il y a un an, par le président de la République. Les TGV et les Ouigo ne sont pas concernés. Les trains éligibles au Pass sont d’abord les Intercités, Paris-Toulouse, Paris-Clermont par exemple, mais aussi les trains de nuit. En revanche, si vous réservez une couchette, comptez 19,50 euros en plus. Enfin, tous les TER de France sont éligibles. Un trajet d’une durée de 7h54 entre Toulouse et Nice sera possible. Le 20h peut vous montrer ce fameux Pass Rail avant tout le monde. Nous étions ce mardi dans les coulisses de sa mise au point à la SNCF. Si vous achetez un Pass rail, vous verrez sur Internet des billets à zéro euro, par exemple entre La Rochelle et Marseille le mercredi 24 juillet. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Etoré, A. Janon