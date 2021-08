Pass sanitaire à l'hôpital : comment est-il accueilli par le personnel ?

Jusqu'au bout, ces soignants marseillais ont protesté contre l'obligation vaccinale. Mais cette fois, ils n'ont plus le choix. Ils devront se faire vacciner avant le 15 septembre. On constate aussi la même scène à Paris ce jeudi après-midi. Dans cette clinique du nord de l'Hexagone, neuf salariés n'ont pas souhaité jusqu'à présent se faire vacciner. C'est le cas d'Océane Dubois, infirmière. "J'ai changé d'avis puisque je suis obligée aussi pour le travail. Je ne me voyais pas arrêter d'être infirmière sachant que j'aime mon métier et que je ne me voyais pas aller dans une autre branche", dit-elle. Ses collègues non vaccinés pourraient être interdits d'exercer et voir leurs salaires suspendus. La mesure concerne également le personnel non soignant. Dans ce centre de santé, la direction fait d'abord de la pédagogie. "Nous avons commencé aujourd'hui à rencontrer ces personnes pour essayer de comprendre leurs réticences, leurs positionnements et les inciter à la vaccination", précise une responsable. Dès lundi, sauf s'il s'agit d'une urgence, les patients devront présenter un pass sanitaire dans tous les établissements de santé. Sébastien B. , 33 ans, est concerné. Il vient tous les après-midi pour des séances de rééducation alors qu'il n'est pas totalement vacciné. Le pass sanitaire concernera aussi les visiteurs et les accompagnants. Dans cette Polyclinique de Saint-Saulve (Nord), une personne supplémentaire sera postée à l'accueil pour effectuer les contrôles. Il y aura malgré tout des exceptions notamment s'il s'agit d'une personne en fin de vie. Ces proches pourront lui rendre visite sans pass sanitaire.