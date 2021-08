Pass sanitaire : ce qui va changer lundi

Restauration, salle de sport, cinéma... Partout en France, des millions de salariés devront présenter un pass sanitaire dès lundi. À l'heure du déjeuner, nous avons effectué une petite visite dans cette brasserie où le pass sera obligatoire pour tout le personnel. Ce serveur en contrôle des centaines par jour, mais lui, n'en a toujours pas. En attendant sa 3ème dose de vaccin prévue la semaine prochaine, il devra faire des tests toutes les 72 heures pour continuer à travailler. Cet employé est le seul dans ce cas. Tous les autres salariés du "Café A" en région parisienne ont reçu leurs deux doses de vaccin. Un soulagement pour le gérant de l'établissement. "Dès qu'on a eu l'annonce de la mesure, on a demandé à tout notre personnel à se faire vacciner. On n'a pas eu de retour négatif. Tout le monde a envie de continuer de bosser", explique David Zenouda. Du côté des commerces, on n'a pas besoin de pass sanitaire pour les salariés. Il ne leur sera donc pas demandé chez cet opticien ou dans cette librairie. Mais il sera par contre obligatoire pour ceux qui travaillent dans les centres commerciaux, tout comme le personnel des salles de sports. Dans les salles de cinéma, le pass sanitaire est aussi demandé à certains livreurs et agents de maintenance. Dans les TGV et trains Intercités, les contrôleurs devront présenter un pass sanitaire. Isolés dans leur cabine, les conducteurs pourraient en être exemptés.