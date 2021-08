Pass sanitaire : ces professionnels confrontés aux menaces et aux agressions

Jamais Lurent Muller n'aurait imaginé vivre un jour une telle agression de la part d'un client. "Il m'a saisi à la gorge et m’a soulevé. On s'est regardé les yeux dans les yeux, je ne touchais plus le sol. Il m'a projeté contre les grilles qui sont là. Il y avait encore une autre barrière qui était là et que j'ai prise dans le dos, j'ai encore la trace et les douleurs aujourd'hui", raconte-t-il. Il y a une semaine, ce directeur de parc d’attractions contrôlait ses clients. Il tombait alors sur un homme au pass sanitaire non valide, qui, selon lui, s'énervait très vite. "Le monsieur, ça ne lui a pas plu. Je lui ai proposé de repasser une 2ème fois, toujours non valide. Il m'a dit : mais si j’étais vacciné depuis plus de sept jours pour la 2ème injection, donc je dois passer et puis vous faites le jeu du gouvernement", poursuit-il. Une enquête a été ouverte, Laurent a eu trois jours d'incapacité temporaire de travail. Si le cas est extrême, il illustre les tensions autour du pass sanitaire qui se répètent partout en France. À Argelès-sur-Mer, Landry Boyer en a fait aussi les frais suite à ce message posté sur Facebook : "Aujourd'hui à partir de ce midi au Costa, pass sanitaire obligatoire". Une manifestation était alors organisée devant son restaurant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.