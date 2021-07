Pass sanitaire : comment ça va se passer au cinéma ?

De nouvelles mesures restrictives ont été annoncées par Emmanuel Macron, notamment l'extension du pass sanitaire dans les salles de cinéma. Ceci a été accueilli assez mal. Pour bien comprendre, dans ce cinéma, par rapport à juillet 2019, la baisse de fréquentation a été de 82%. Il s’agit de la plus grande salle de cinéma à Paris, avec 400 places. Et à partir du 21 juillet, la patronne des lieux, Sophie Dulac a expliqué qu’ils vont devoir trier les spectateurs. “Pour l’instant, c’est assez calme, ça va encore, mais à partir du mois de septembre, les entrées vont de nouveau s’envoler. Comment on va gérer 400 personnes ? Si le film marche très très bien, ils vont devoir arriver une heure et demie à l’avance. Ils vont se retrouver tous collés les uns contre les autres, parce que personne ne respecte les distanciations et ça va être très compliqué. On va peut-être le faire au tout début, mais après, je ne garantit pas que nous respections totalement ce pass sanitaire”, a précisé la directrice des cinémas Dulac. Ainsi, l’enjeu et l’organisation dans les prochaines semaines sont donc compliqués.