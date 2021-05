Pass sanitaire : comment devra-t-on s’en servir ?

Pour le gouvernement, le pass sanitaire est l'outil qui nous permettra de recouvrer progressivement nos libertés passées. À partir du 9 juin, il sera obligatoire dans les lieux ou lors d'événements rassemblant plus de 1 000 personnes, à l'entrée des stades, des concerts, des festivals, des parcs de loisirs, ou encore des foires, salons et expositions. En revanche, il ne pourra pas vous être demandé à l'entrée d'un restaurant, d'une salle de sport, d'un théâtre ou d'un cinéma. Ce pass permettra de vérifier si une personne est vaccinée, si elle dispose d'un test négatif ou d'un certificat de guérison du Covid en format papier ou en version numérique via l'application TousAntiCovid, de quoi faciliter le stockage, mais également le contrôle de ces différents documents. À l'étranger, au Danemark, en Islande ou en Estonie par exemple, le pass sanitaire a accompagné chaque phase du déconfinement. L'Allemagne vient de mettre en place un passeport vaccinal, mais il ne permet pour l'instant la levée des restrictions que pour une infime partie de la population. D'ici à cet été, l'Union européenne souhaite l'étendre à tous ses pays. Objectif : faciliter la circulation des personnes, et donc les voyages.