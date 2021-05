Pass sanitaire : comment il va changer votre vie quotidienne le 9 juin

Plus que deux semaines et nous pourrons passer la porte d'un restaurant pour manger à l'intérieur, fouler à nouveau les tapis de course dans les salles de sport. Mais avant d'entrer dans ces établissements, il faudra laisser ses coordonnées. Si vous avez l'application StopCovid, vous scannerez un QR code à l'entrée pour indiquer votre présence. Cela vous permettra d'être alerté dans les heures ou jours suivants en cas de contamination d'un client présent au même moment que vous. Passé par le téléphone n'est pas obligatoire, vous pourrez très bien laisser vos coordonnées par écrit. Que ce soit en ligne ou sur papier, toutes ces informations seront détruites après 14 jours et ne seront demandées qu'à l'entrée des bars, restaurants et salles de sport. Pour tous les lieux qui reçoivent plus de mille personnes, il faudra présenter patte blanche avec un pass sanitaire, c'est-à-dire avoir au moins l'un de ces trois documents : un certificat de vaccination ou bien un test négatif ou encore un certificat de rétablissement. Il sera aussi possible de ne présenter que la version papier. Ce pass sanitaire sera donc obligatoire pour aller voir de grands événements sportifs ou encore pour se rendre à un concert. Il ne sera en revanche pas demandé à l'entrée des cinémas ni des musées. Qu'en sera-t-il des vacances d'été ? Devrons-nous présenter des documents à l'hôtel ou sur les lieux d'hébergement ? Aucun document obligatoire si vous restez en France, mais si vous partez à l'étranger, il faudra un test négatif ou être vacciné. Un pass sanitaire européen devrait entrer en vigueur le 1er juillet.