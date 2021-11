Pass sanitaire : comment les contrôles vont-ils être renforcés ?

Il fait partie de notre quotidien depuis maintenant plus de trois mois. Le pass sanitaire, sésame indispensable pour profiter d'une bonne table. Depuis son instauration, cet établissement n'a été contrôlé qu'à une seule reprise, mais ici, on s'attend prochainement à recevoir les forces de l'ordre. À la demande d'Emmanuel Macron et face au rebond de l'épidémie, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement des contrôles. En septembre, jusqu'à 50 000 personnes et 8 000 établissements étaient contrôlés par semaine, mais deux fois moins actuellement selon les derniers chiffres. Avec une troisième dose bientôt nécessaire pour les plus de 65 ans, les professionnels vont devoir s'adapter en actualisant les applications de contrôle. Tous attendent aussi un calendrier précis pour les mois à venir. Lors des futurs contrôles, les préfets sont appelés à cibler les établissements les moins respectueux et faire preuve de fermeté à leur égard.