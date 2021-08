Pass sanitaire : comment les restaurateurs se sont-ils adaptés ?

Depuis ce matin, le contrôle du pass sanitaire est une nouvelle habitude à prendre au restaurant Monsieur Georges. Le directeur de ce restaurant toulousain, Sébastien Miqueu, contrôle lui-même la totalité de ses clients. Et malgré quelques couacs techniques, le jeu en vaut la chandelle, après des mois de fermeture. À l'heure du déjeuner, tous les clients sont en règle, y compris les habitués. Certains ont tenté de contourner le dispositif. En effet, selon le gérant du restaurant, deux ont demandé si l'établissement laisserait passer sans le pass sanitaire. Ce dernier a refusé. Et pour cause, il estime que "les règles sont les mêmes pour tout le monde". Le pass sanitaire a aussi une conséquence. Les clients se font moins nombreux ce lundi 9 août 2021. Il a été enregistré 25% de fréquentation en moins par rapport à un jour normal. Il y a moins de monde et pourtant, ces professionnels ont plus de travail que d'habitude. Entre la gestion du service et le contrôle du pass sanitaire, ils n'ont pas le temps de souffler. Malgré les contraintes, le personnel est au rendez-vous pour maintenir l’activité. Tous les employés sont sur le point d'être vaccinés.