Pass sanitaire : des règles encore floues dans les centres commerciaux

Dès mercredi prochain, voilà à quoi devraient ressembler les contrôles dans un centre commercial de banlieue parisienne. À l'entrée, des agents scanneront les pass sanitaires à l'aide d'une tablette, avant de vérifier les identités. Le temps moyen par client est de plus de 30 secondes. 100 000 personnes s'y rendent chaque jour. Le directeur redoute de très longues files d'attente. D'autant que son établissement compte 22 entrées. Il devra donc embaucher des dizaines d'agents pour assurer les contrôles. Cette mesure est selon le responsable trop coûteuse. Il aimerait que les clients puissent entrer librement dans le centre commercial. "Libre aux forces de l'ordre de venir contrôler à l'intérieur du centre si les personnes présentes ont le pass sanitaire ou pas. Et si elles n'ont pas le pass sanitaire, de les verbaliser. C'est exactement ce que le gouvernement a fait pendant les confinements avec les attestations de sortie dérogatoire", explique Olivier Delamarre. Pour l'heure, les centres commerciaux sont responsables de ces contrôles. L'avant-projet de loi prévoit 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement pour les gérants qui ne les feraient pas appliquer. Des contrôles qui concernent également les salariés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.