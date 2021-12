Pass sanitaire : des règles plus strictes partout dans le monde

Un tour de vis comme l’Italie n’en avait pas connu depuis le début de l’épidémie. L’accès au restaurant, au cinéma, au théâtre, au concert et aux grands événements sportifs est devenu, ce lundi matin, strictement réservé aux personnes vaccinées ou récemment guéries du Covid-19. Une mesure bien acceptée ici à Rome. Même quasi-confinement des non-vaccinés en Allemagne. Seules les personnes au schéma vaccinal complet vont pouvoir, désormais, se rendre dans les commerces non-essentiels, les lieux de culture, les salles de sport, les bars, les restaurants, et c’est important en cette période, les marchés de Noël. renforcement des mesures également en Belgique. Les vacances scolaires ont été avancées d’une semaine. Le port du masque est désormais obligatoire dès six ans. Et aucun événement intérieur, congrès ou spectacle, ne pourra rassembler plus de 200 personnes. Enfin, de l’autre côté de l’Atlantique, à New-York, c’est une mesure, là encore, spectaculaire, que vient de prendre le maire, Bill de Blasio. À compter du 27 décembre prochain, tous les salariés du secteur privé devront être vaccinés. Cette obligation existait déjà pour les professionnels du secteur public. T F1 | Reportage T. Malandrin