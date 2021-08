Pass sanitaire élargi : les nouvelles règles

Ce geste va encore s'ancrer encore un peu plus dans notre vie quotidienne. À partir de lundi 9 août, le pass sanitaire sera obligatoire dans les cafés et restaurants, y compris en terrasse. Cette mesure divise les clients. Il faudrait également un pass valide pour les longs déplacements en TGV, Intercités ou avions. Ce qui n'est pas le cas pour les transports en commun du quotidien, TER ou métro. Les centres commerciaux ne sont pas aussi concernés sauf si un préfet le décide au vu de la situation sanitaire. Pour obtenir ce fameux pass, il faut être vacciné depuis plus de sept jours, avoir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou un certificat prouvant que vous avez eu le Covid-19 et que vous en êtes guéri depuis moins de six mois. Ensuite, il n'y a plus qu'à le présenter et entrer. En cas de non respect de ces nouvelles règles, une amende de 135 euros est prévue. À partir du 30 août, les salariés des lieux accueillant du public devront aussi avoir un pass sanitaire valide. Dans le cas contraire, leur patron pourra suspendre leur contrat de travail, mais il ne pourra pas les renvoyer qu'ils soient en CDI ou en CDD. Si vous êtes testés positifs, il n'y aura pas d'isolement obligatoire et automatique contrôlé par la police. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure. Rester chez soi en cas de contamination est en revanche toujours recommandé par les autorités sanitaires.