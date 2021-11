Pass sanitaire, entreprises, frontières : vers un renforcement des contrôles

À l'heure de l'apéritif, les clients ne s'y attendaient pas. La police nationale effectue un contrôle du pass sanitaire. Au total, 140 contrôles sont répartis dans neuf restaurants de Draguignan ce midi. Bilan de ces vérifications : trois clients sanctionnés pour non-présentation du pass. Dans ce cas, le responsable du restaurant est également sanctionné. L'amende peut aller jusqu'à 1 500 euros si c'est la première infraction. Faut-il renforcer ces contrôles ? “Oui”, répond une passante interrogée au micro de TF1. “Surtout, chez les personnes vaccinées, on a l'impression d'être protégé et on peut quand même se refiler la maladie”. En particulier dans les espaces intérieurs, parfois difficiles à aérer comme des bureaux. Au siège de cette société en banlieue parisienne, “il y a des consignes de jauges, de port du masque, de respect des distances entre les uns et les autres”. Les salariés peuvent toujours télétravailler ou aménager leurs horaires pour éviter la foule s'ils le souhaitent. Mais pour protéger ses 3 000 employés, Gilles Bonnenfant ne serait pas contre au renforcement des contrôles. “Une entreprise, c'est un lieu où beaucoup de gens se croisent. Être capable d'avoir cette logique de pass sanitaire, ça nous permettrait d'avoir probablement une protection plus forte que celle qu'on a aujourd'hui”. À priori, le gouvernement n'y réfléchit pas encore. En revanche parmi les axes privilégiés : le renforcement des contrôles aux frontières, notamment avec la Belgique ou l'Allemagne, très touchées dernièrement par l'épidémie. TF1 | Reportage S. Millanvoye, D. Pires, A. Flieller, D. Laborde, E. Tolfa, S. Jou