Pass sanitaire et masque : les nouvelles règles

Jusqu'à présent, il se contentait de contrôler les pass sanitaires de ses clients, mais désormais, cet employé doit aussi le présenter pour aller au travail. Qui est concerné par cette extension du pass sanitaire ? Restaurant, bar, cinéma, musée, salle de sport ou encore parc d'attractions, la loi se veut claire : toute personne travaillant dans un lieu où le pass sanitaire est demandé doit également le présenter. Pourtant, les 45 employés d'un hôtel du groupe Centaurus ne sont pas tous soumis à cette règle. Le barman et les serveurs doivent l'avoir, pas le réceptionniste ni ceux en charge du ménage. Vous êtes perdu, pour faire plus simple, le gérant a préféré imposer le pass à tous ses employés. Quelle est la règle dans les centres commerciaux ? Là aussi, les employés ne peuvent y travailler sans pass sanitaire même si dans certains centres comme ceux des Yvelines, les clients ne doivent plus obligatoirement montrer patte blanche comme nous l'explique Me Tarek Koraitem. "Tout dépend du département dans lequel il se rend pour aller dans le centre commercial. S'il se rend dans les Yvelines et dans les zones à ce jour, il n'est pas obligé de présenter un pass sanitaire à l'entrée du centre commercial", explique l'avocat. Qu'en est-il du port du masque ? Là où le pass sanitaire est demandé, il est possible de l'enlever. Avec là encore quelques exceptions. Dans les trains comme dans les avions qu'importe votre QR Code, il faudra toujours porter un masque. À cela s'ajoute la possibilité pour les préfets de revenir sur la règle en fonction de l'évolution de la situation sanitaire du département.