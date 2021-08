Pass sanitaire, jour J : l'avez-vous adopté ?

Qu'il soit plutôt passion ou chocolat, qu'importe ! Tous les clients attablés à la terrasse de ce glacier ont un point commun : ils ont sorti leurs téléphones pour montrer leur pass sanitaire."C'est la première fois qu'on me demande le pass sanitaire à l'entrée et parfois, ça se fait tout seul", note un client. "Ça ne me choque pas du tout. Au contraire, je suis très favorable", précise un autre. Pass sanitaire valide, ça veut dire vaccination complète ou test négatif de moins de 72 heures. Ce matin, nous avons testé. Il fallait soit l'un soit l'autre pour entrer dans cette grande galerie commerciale parisienne. Ce n'est pas le cas dans tous les centres commerciaux, car peu de préfets ont décidé de l'imposer pour le moment. Pas d'échappatoire en revanche pour ceux qui ont emprunté le TGV aujourd'hui. Devant le train de 11h11 à destination de Perpignan, de très nombreux agents vérifiaient les fameux QR code. C'est simple, pour rejoindre le quai, la machine doit biper. Pour tenter tant bien que mal de fluidifier les accès au TGV, des bracelets bleus ont été distribués dans la gare aux personnes en règle, mais aujourd'hui, il y avait trop de voyageurs. À l'échelle nationale, seul un quart des trains ont été contrôlés. Si dans la gare tout le monde semblait avoir son précieux sésame en poche, ce n'était pas la même chose au départ de ces autocars. Pourtant, la règle est claire : tous les trajets longue distance, avion, train ou bus sont soumis au pass. Seule solution pour ces passagers éconduits, se rendre dans la pharmacie la plus proche, faire un test antigénique et attendre le prochain bus.