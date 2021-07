Pass sanitaire : les centres de vaccination pris d’assaut

Affluence record dès 9h ce matin devant les centres de vaccination. À Caen ou à Douai, on n'avait jamais vu ça. D'autant que prendre rendez-vous sur Doctolib était mission presque impossible alors plusieurs centaines de personnes ont tenté leur chance, motivées par les dernières annonces du président. "Beaucoup de rendez-vous auxquels on ne s'y attendait pas forcément ce matin en arrivant à la porte", indique Clara Mercier, agent d'accueil au centre de vaccination "Gayant Expo" à Douai. Et pour vacciner à tour de bras, certains soignants normalement en repos n'ont pas eu le choix. Même ambiance dans la pharmacie de la Nouvelle Aventure à Lille. Ici, on est débordé par les demandes de primo injection, mais il faudra être patient. Les pages de liste d'attente s'accumulent. Problème, avec autant de demandes, les doses vont très vite manquer. Pour l'heure, le pharmacien en chef, Thomas Gegout, reçoit seulement deux flacons de vaccin par semaine. "Mais ça fait que 40 personnes par semaine en pharmacie. Moi aujourd'hui en une journée ou en une semaine, je pourrais en vacciner quasiment le double", explique-t-il. Ailleurs, il manquera des bras. Par exemple, le petit centre de vaccination "Le Patio" à Carvin dans le Pas-de-Calais aurait dû fermer dans quinze jours. Mais face à l'affluence, "je pense qu'on prendra des mesures pour pouvoir laisser le centre ouvert", affirme l'adjointe solidarité et innovation sociale de ce centre, Cécile Isbergue. Pour ne pas fermer, d'autres centres cherchent des bénévoles comme Thomas. Après avoir passé son bac français, il voulait se rendre utile. Pas de quoi ralentir la vaccination, aujourd'hui, plus de 28 millions de Français sont totalement vaccinés.