Pass sanitaire : les nouvelles règles pour les 12-17 ans

Cinéma, café, musée, parc d'attraction, TGV... Dès demain, ces lieux ne seront plus accessibles sans pass sanitaire aux adolescents âgés de tout juste 12 ans et deux mois jusqu'à 17 ans. Adam a été vacciné in extremis mardi “pour pouvoir être tranquille par rapport au restaurant, au cinéma, théâtre, puis aussi pour la sécurité pour le Covid”. Voilà trois mois qu'ils ont accès à la vaccination. Aujourd'hui, 72% des adolescents bénéficient d'une première dose et 63,9% sont complètement vaccinés. Plus d'un jeune sur trois n'a donc reçu aucune injection. C'est le cas de ces collégiens qui se sentent peu concernés par le pass sanitaire. “Je ne vais pas au cinéma, pas pour l’instant.” Sans vaccination, leur pass sanitaire devra comporter un certificat de convalescence post Covid ou un test négatif de moins de 72 heures comme pour les adultes. Mais dans cette tranche d'âge, ils continueront à être remboursés même après le 15 octobre. Sans pass sanitaire, pas de cours de danse ni musique ni de sport. Ce qui risque de poser problème dans certains clubs. “Le pass sanitaire nous fait énormément de mal. On a même pensé à mettre nos entraînements sur la plage, y'a pas besoin de pass sanitaire”, ironise Eric Profeta, président sportif du Rugby Club Webb Ellis Menton. Le pass sanitaire ne sera pas exigé dans les transports en commun ni dans les écoles où des opérations de vaccination sont d'ailleurs menées depuis la rentrée. Mais en un mois, moins de 30 000 adolescents y ont été vaccinés.