Pass sanitaire : les questions qui se posent pour les vacances

Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour dormir à l'hôtel. Mais si l'établissement possède un restaurant, vous devrez en revanche le présenter pour dîner. Il ne sera pas obligatoire pour séjourner en camping. Cependant, si vous voulez profiter de la piscine du camping, le pass sanitaire vous sera demandé. Pour assister à un mariage, vous n'en aurez pas besoin de pass sanitaire s'il s'agit d'une cérémonie en petit comité dans un lieu privé. Un gîte que vous avez loué par exemple. Pas d'exigence de pass sanitaire non plus à l'église. Toutefois, le document est nécessaire s'il y a plus de cinquante personnes présentes ou si le mariage est célébré dans un lieu public, une salle des fêtes notamment. Par ailleurs, les détenteurs du pass sanitaire pourront normalement tomber le masque en intérieur. En tout cas, le ministre de la Santé l'a évoqué sans toutefois préciser de date. Mais dans les faits, nous observons plutôt l'inverse. En effet, plusieurs villes touristiques comme Saint-Malo ou Le Touquet demandent cet été 2021 de le porter dans la rue.