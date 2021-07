Pass sanitaire obligatoire : restaurants et lieux de loisirs obligés de s'organiser

Franck Degueurce, le propriétaire du restaurant Côté Plage à Six-Fours-Les-Plages (Var), a du mal à digérer les annonces sur le pass sanitaire. Il redoute déjà d'avoir à contrôler ses clients. Il devra pourtant bien s'y faire, car une loi sera bientôt votée pour sanctionner les restaurateurs en cas d'infraction. Côté personnel, la décision fait râler. Beaucoup se sentent contraints. Au Café de Lyon à Sanary-sur-Mer, la vaccination des salariés est le casse-tête du patron, Stéphane Pérez. Ce dernier a proposé à ses employés de prendre rendez-vous pour se faire vacciner pour anticiper l'obligation du pass sanitaire, mais un seul souhaite le faire. Heureusement, le gouvernement devrait accorder une tolérance de quelques semaines avant d'appliquer des sanctions en cas de salariés non vaccinés. Et en terrasse, les clients ont eux aussi du mal à accepter ces nouvelles restrictions. Les parcs de loisirs sont aussi concernés. Au parc Ok Corral à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), le directeur, Henk Bembom, a déjà imaginé son dispositif, "une zone de test temporaire rapide devant le parc". Il précise aussi qu'il faudra venir avec le passeport vaccinal ou le test négatif.