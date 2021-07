Pass sanitaire : première journée sous le signe du QR code

Dans les salles de cinéma ce mercredi, pas question d'entrer sans pass sanitaire. Une application permet aux responsables de les vérifier. Il indique si le pass est valide ou non et affiche le nom, prénom et la date de naissance de la personne. Le pass est valide si la vaccination est complète depuis au moins une semaine ou avec un test PCR ou antigénique négatif. Au pied de la Tour Eiffel, les visiteurs sans pass sont testés sur place. Un test gratuit pour les Français et 25 euros pour les étrangers. À l'entrée du musée Grévin à Paris, la lecture des QR codes est parfois compliquée. Les clients restent compréhensifs et la direction est tolérante pour l'instant. À l'intérieur, les visiteurs peuvent désormais ne plus porter le masque. À Liévin, près de Lille, avec 30° ce mercredi, la piscine devait être un lieu prisé. Mais sans pass sanitaire en règle, pas d'accès au bassin. Au Mont Saint-Michel en fin de journée, le bilan est plutôt positif. Sur plus de 1 000 personnes, deux, seulement, n'avaient pas leur pass sanitaire. Elles n'ont pas pu entrer. Partout, les plus jeunes visiteurs de moins de 12 ans ne sont pas concernés par ce pass.