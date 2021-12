Pass sanitaire : un casse-tête pour les entreprises

Le président-directeur général de Metzger, Jean Poulallion, contrôle chaque matin le badge professionnel de ses salariés. Alors s'il doit bientôt vérifier leur pass sanitaire, ça ne sera à ses yeux qu'une formalité de plus. "Si je contrôle leurs badges, habileté pour aller travailler sur un chantier, pourquoi ne pas contrôler en même temps leur pass vaccinal ? dit-il. Le chef d'atelier de cette entreprise de menuiserie s'attend à un défi logistique. Si la règle du pass sanitaire est étendue à toutes les sociétés, plus de 25 millions de personnes seraient concernées. Pour les salariés que nous avons rencontrés cet après-midi, dans un quartier où l'on compte de nombreux sièges de grandes entreprises, les avis sont partagés. Mais alors, sera-t-il possible pour un salarié de refuser le contrôle de son pass sanitaire à l'entrée de son entreprise ? "Si vraiment vous n'avez pas le pass sanitaire, que vous êtes soumis au pass sanitaire, que vous ne présentez pas ou qu'il n'est pas valable, vous ne pouvez pas imposer à votre employeur de vous accueillir dans ses locaux. La seule issue, ce sera éventuellement le télétravail si vous avez un poste télétravaillable ou la suspension du contrat, mais il n'y a pas d'autres solutions", a répondu Amélie d'Heilly, avocate associée au cabinet "Latournerie Wolfrom Avocats" à Paris. Des consultations sont en cours même si les partenaires sociaux sont pour le moment plutôt hostiles. Il s'agit pour le gouvernement d'un passage obligé afin de mieux contrôler l'épidémie. "Aujourd'hui, on sait qu'il y a 90% de Français éligibles qui sont vaccinés, 10% qui ne le sont pas. Il faut les inciter, les forcer, les pousser à se faire vacciner. Ça passe sans doute par des contraintes plus fortes, notamment dans l'entreprise", explique Roland Lescure, président (Larem) de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Un projet de loi sera examiné au Parlement le mois prochain. L'objectif est de le mettre en application fin janvier et début février. TF1 | Reportage L. Deschateaux, V. Dietsch, J.F Drouillet